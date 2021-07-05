У Мінсоцполітики перепризначили субсидії для більшості одержувачів

Органи соціального захисту населення провели перепризначення житлових субсидій в автоматичному режимі для більшості домогосподарств, які отримували допомогу в опалювальному періоді 2020-2021 років, повідомляє БiзнесЦензор.

Субсидії були змінені після отримання наприкінці червня інформації від Мінфіну за результатами проведеної верифікації даних одержувачів житлових субсидій на відповідність новим умовам отримання допомоги.

"Зараз Мінсоцполітики отримало заявку на потребу в коштах для фінансування перепризначених субсидій за травень і червень поточного року і перераховує відповідні кошти в регіони для проведення відповідних виплат. Таким чином, найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень і червень поточного року в повному обсязі", - сказано в повідомленні.

При цьому, з огляду на, що вартість одержуваних житлово-комунальних послуг в ці місяці зменшується через відсутність послуги опалення, середній розмір субсидії за ці місяці становить близько 290 гривень на домогосподарство на місяць.

У міністерстві підкреслюють, що на опалювальний період субсидія всім цим домогосподарствам, з урахуванням витрат на опалення, буде розрахована автоматично після початку опалювального періоду.