Єврокомісія виступила проти російського "закону про шампанське"
В ЄС висловили невдоволення новим російським указом який всупереч європейським правилам забороняє називати "шампанським" продукцію, вироблену в Шампані, повідомляє Европейская правда.
"Ми звісно ж знаємо про новий російський законопроєкт стосовно алкогольних і винних напоїв, і він матиме вплив на експорт вина. Ми будемо робити все необхідне, щоб виявити нашу незгоду і занепокоєність цим законом" - сказали в представництві Єврокомісії.
В ЄК при цьому кілька разів зазначили, що це ще не закон, а тільки його проєкт. При цьому президент РФ вже підписав відповідний указ 2 липня.
"Ми робитимемо все необхідне для захисту наших прав і зробимо потрібні кроки, якщо цей закон набуде чинності" - сказала представниця Єврокомісії.
Нагадаємо, 2 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який дозволив використання назви "шампанське" лише щодо вироблених у Росії вин та зобов'язав виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино".
Ще тоді Moet Hennessy, що виробляє продукцію ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot та інших зупинив постачання до Росії.