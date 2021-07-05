Єврокомісія виступила проти російського "закону про шампанське"

В ЄС висловили невдоволення новим російським указом який всупереч європейським правилам забороняє називати "шампанським" продукцію, вироблену в Шампані, повідомляє Европейская правда.

"Ми звісно ж знаємо про новий російський законопроєкт стосовно алкогольних і винних напоїв, і він матиме вплив на експорт вина. Ми будемо робити все необхідне, щоб виявити нашу незгоду і занепокоєність цим законом" - сказали в представництві Єврокомісії.

В ЄК при цьому кілька разів зазначили, що це ще не закон, а тільки його проєкт. При цьому президент РФ вже підписав відповідний указ 2 липня.

"Ми робитимемо все необхідне для захисту наших прав і зробимо потрібні кроки, якщо цей закон набуде чинності" - сказала представниця Єврокомісії.

Нагадаємо, 2 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який дозволив використання назви "шампанське" лише щодо вироблених у Росії вин та зобов'язав виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино".

Ще тоді Moet Hennessy, що виробляє продукцію ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot та інших зупинив постачання до Росії.