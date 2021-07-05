Безугла поскаржилася, що її змусили відкласти реформу СБУ

Народні депутати від "Слуги народу" змусили свою колегу Мар'яну Безуглу відкласти розгляд її законопроєкту про реформу СБУ.﻿ Про це заявила нардеп на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Деловая столица.

"На жаль, мене сьогодні колеги попросили перенести розгляд реформи СБУ на середу. Боротьба триває" , — зазначила Безугла.

"Скоріше, заставили" , — додала "слуга".

Безугла, яка є заступником голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відмовилася назвати конкретні прізвища нардепів, які її "заставили".

"Я поки не готова розкривати прізвища, це все-таки рідний комітет" , — сказала вона.

Раніше Безугла повідомила, що принципи пропонованої реформи СБУ містять закріплення контррозвідувальної діяльності, захист національної державності та охорону державної таємниці як пріоритетів діяльності СБУ.