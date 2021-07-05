Безугла поскаржилася, що її змусили відкласти реформу СБУ
Народні депутати від "Слуги народу" змусили свою колегу Мар'яну Безуглу відкласти розгляд її законопроєкту про реформу СБУ. Про це заявила нардеп на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Деловая столица.
"На жаль, мене сьогодні колеги попросили перенести розгляд реформи СБУ на середу. Боротьба триває", — зазначила Безугла.
"Скоріше, заставили", — додала "слуга".
Безугла, яка є заступником голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відмовилася назвати конкретні прізвища нардепів, які її "заставили".
"Я поки не готова розкривати прізвища, це все-таки рідний комітет", — сказала вона.
Раніше Безугла повідомила, що принципи пропонованої реформи СБУ містять закріплення контррозвідувальної діяльності, захист національної державності та охорону державної таємниці як пріоритетів діяльності СБУ.