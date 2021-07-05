Пенсії для учасників бойових дій зросли

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки відразу у декількох категорій пенсіонерів. У багатьох це пов'язано з плановим збільшенням прожиткового мінімуму. У тому числі підвищилися виплати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, повідомляє Сегодня.

Мінімальна пенсія для учасників бойових дій і постраждалих учасників Революції Гідності становить 165% прожиткового мінімуму. Він з 1 липня виріс на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Відповідно, пенсія для цих категорій зросла з 2918,85 грн до 3059,1 грн – на 140,25 грн.

Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни: