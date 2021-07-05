В регіонах необхідно нарощувати темпи вакцинації - ОП

Система охорони здоров'я України повинна бути готовою до протидії штаму "Дельта".

Про це йшлося на селекторній нараді, йдеться в повідомленні Офісу президента.

В ОП відзначили, що вже зроблено майже 3 млн щеплень від коронавірусу, а центри масової вакцинації населення відкрилися в кожній області.

"Необхідно й надалі збільшувати кількість центрів вакцинації та продовжувати нарощувати її темпи. У зв'язку з цим Міністерству охорони здоров'я і Міністерству розвитку громад і територій України доручено скоординувати роботу з місцевою владою і висунути пропозиції, як організувати більш активну вакцинацію громадян" , - йдеться в повідомленні.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що в Європі у зв'язку з проведенням "Євро-2020" спостерігається збільшення випадків COVID-19 на 10%, тому "потрібно збільшити кількість тестів на COVID-19, а профільні відомства повинні перевірити реальну готовність медичних закладів, в тому числі дитячих, до боротьби з коронавірусом".