Стала відома дата засідання комісії Україна-НАТО

Виконуючий обов'язки глави місії України при НАТО Георгій Толкачов заявив, що через два дні, в середу, 7 липня, відбудеться засідання комісії Україна-НАТО, повідомляє Дзеркало тижня.

"У нас через два дні буде засідання комісії Україна-НАТО за участю віце-прем'єр-міністра Олексія Резнікова, який, як член Тристоронньої контактної групи, Ради національної безпеки і оборони, віце-прем'єр-міністр, буде детально доносити правдиву інформацію до держав- членів по тому, що відбувається в окремих регіонах тимчасово окупованих територій", - сказав Толкачов.

Вступ України до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу - питання політичне.

"У НАТО завжди були проблеми з країнами, де йде війна. Безумовно. Тому що одна з переваг НАТО - п'ята стаття Вашингтонського договору. І всі бояться бути з Росією в прямій війні", - пояснює посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

На думку дипломата, Україні варто готуватися до членства і проводити необхідні реформи, щоб встигнути використати вікно можливостей, коли з'явиться політичне рішення розширити ЄС і НАТО.