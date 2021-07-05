Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" виросла на 81%

Після винесених рішень НКРЕКП на екстреному засіданні 4 липня, зокрема, встановлення мінімального прайс-кепу на рівні 734,9 грн/МВт-год, ціна на ринку «на добу наперед» на 6 липня в торговій зоні ОЕС України, у порівнянні з показником на 5 липня підвищилась на 81% - до 916,06 грн/МВт-год, повідомляє ExPro.

За даними «Оператору ринку», загальний обсяг пропозиції склав на 6 липня 102,4 тис МВт-год, попиту – 51,8 тис МВт-год. На попередню добу, 5 липня, обсяг попиту та пропозиції був на такому ж рівні.

Індекс ціни базового навантаження на 6 липня склав 861,29 грн/МВт-год, пікового навантаження - 786,96 грн/МВт-год, позапікового навантаження - 935,62 грн/МВт-год. На 01:00-17:00 ціни на РДН в ОЕС трималися на рівні нижнього прайс-кепу.