У Норвегії ослаблення обмежень відкладається через штам "дельта"

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг в понеділок заявила, що влада відкладає наступний етап зняття коронавірусних обмежень по причині поширення більш заразного штаму COVID-19 "дельта", повідомляє Інтерфакс.

"Управління охорони здоров'я Норвегії та Національний інститут суспільної охорони здоров'я рекомендували, щоб ми зараз не переходили до четвертого етапу (зняття обмежень)", - цитує видання слова Сульберг на прес-конференції.

"Ми підтримуємо ці рекомендації. Перехід до наступного етапу може відбутися не раніше кінця липня або початку серпня", - підкреслила Сульберг.

За словами Сульберг, є ймовірність, що варіант "дельта" може привести до чергової хвилі коронавірусу.

"Існує ризик того, що варіант "дельта" призведе до четвертої хвилі інфекції серед тих, хто не пройшли вакцинацію, а також серед тих, які мали лише одну дозу або у вразливих груп населення", - попередила прем'єр.

Як відзначають норвезькі ЗМІ, четвертий етап пом'якшення заходів передбачає повернення значної кількості університетів і коледжів до очних занять, відновлення спортивних заходів, а також скасування вимоги обслуговувати в закладах тільки за столиками. Більш того, з переходом до четвертого етапу будуть допускати більше людей на заходи.

Однак загальні правила по контролю за поширенням COVID-19, а також обмеження на в'їзд залишатимуться в силі навіть на четвертому етапі пом'якшення заходів.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я Норвегії повідомляли, що в липні зараження варіантом "дельта" можуть стати переважаючими випадками COVID-19.

Згідно з даними Норвезького інституту суспільної охорони здоров'я, майже дві третини дорослого населення країни зробили одне щеплення від коронавірусу, близько 37% дорослих пройшли повну вакцинацію.

У Норвегії за час пандемії COVID-19 виявили 131,9 тис. Заражень, 794 людини з коронавірусом померли. При цьому в країні - понад 88,9 тис. випадків одужання від коронавірусної інфекції.