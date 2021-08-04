Чи корисні крокси для здоров'я ніг: відповіді ортопедів

Але так чи корисні крокси для ніг? Відповідь складна. Крокси можуть подарувати вам комфорт протягом короткого періоду часу. Але вони не підходять для тривалого щоденного використання, повідомляє WomanEL.

Вони легкі й повітряні, вони мають широку передню частину стопи та забезпечують хорошу підтримку склепіння стопи. Однак ця взуття не забезпечує належної фіксації п'яти.

Так що, хоча вони можуть бути чудовим варіантом для пляжу, вони не найкраща пара для тривалого носіння. Відсутність опори може привести до того, що ви будете постійно намагатися утримувати взуття пальцями ніг, щоб вона не вскользнула.

А це може призвести до різного роду проблем. Наприклад, тендиніту, бурситу, проблемам з нігтями, а також болючим натоптишів і мозолів.

Хірург Джейсон Джордж Девріз підтримує цю думку. Девріз часто нагадує пацієнтам про небезпеку шльопанців і кроксів.

Так що ж робити?

Це взуття комфортна, дозволяє повітрю циркулювати та вашим ногам дихати. У ній є плюси, адже не дарма мільйони людей вважають за краще цю взуття. Але намагайтеся не носити її довго.