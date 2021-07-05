Києво-Печерська Лавра: існує загроза руйнування лабіринтів Ближніх печер

Києво-Печерська лавра просить владу допомогти терміново ліквідувати аварійну ситуацію у лабіринтах Ближніх печер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Києво-Печерська лавра просить владу допомогти терміново ліквідувати аварійну ситуацію в лабіринтах Ближніх печер (корпус №90), які є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. "У разі невжиття термінових заходів існує загроза руйнування лабіринтів Ближніх печер Києво-Печерської лаври, що може призвести до людських жертв", - йдеться в повідомленні центру інформації УПЦ (МП).

Зазначається, що останнім часом збільшився рівень зволоженості ґрунтів, і в разі невжиття термінових заходів існує загроза руйнування лабіринтів печер.

"Багаторічна амортизація та незадовільний стан підземних інженерних комунікацій, а також весняне сніготанення призводять до насичення водоносного горизонту над печерами та підтоплення печерного комплексу. Постійний моніторинг стану лабіринтів Ближніх печер свідчить про те, що рівень зволоженості ґрунтів, де розташований пам'ятник, останнім часом суттєво збільшився.

За результатами неодноразово скликаних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) щодо стану аварійних ділянок печер, ситуація визначена як надзвичайна регіонального масштабу" , - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що у зв'язку зі сформованою ситуацією в лаврі, священники просять Кабмін розглянути можливість виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для проведення невідкладних протиаварійних робіт, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації національного масштабу, а також видати відповідні доручення Мінекономіки та Мінфіну.