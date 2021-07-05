Білорусь просить Росію видати артистку, щоб запроторити її до в'язниці

Генеральна прокуратура Білорусі направила Росії запит на видачу співачки Анжеліки Агурбаш для притягнення її до кримінальної відповідальності, повідомляє Деловая столица.

Співачці може загрожувати до 12 років вʼязниці.

"Я знаю, що Генеральна прокуратура порушила проти мене дві кримінальні справи – за ч. 3 ст. 130 КК Білорусії (розпалювання ворожнечі) і ч. 2 ст. 368 (образа президента), вимагає моєї екстрадиції та передачі в СІЗО № 1 міста Мінська" , — цитує слова Агурбаш РБК.

Вона додала, що зараз стосовно неї "йде екстрадиційна перевірка". Раніше її оголосили в розшук. Звинувачення на свою адресу артистка назвала нікчемними і безпідставними.

Минулого літа Агурбаш підтримала білоруські протести і кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську. При цьому співачка брала участь в акціях солідарності з білоруськими протестувальниками у Москві. Також вона виступала зі зверненням до білорусів і закликала їх до обʼєднання.

Якщо Агурбаш визнають винною, то за білоруським законодавством їй загрожує позбавлення волі до 12 років.

Анжеліка Агурбаш народилася в Мінську, у 2006 році вона стала заслуженою артисткою Білорусі.