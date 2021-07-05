Сербія і Угорщина завершили будівництво газопроводу в обхід України

Будівництво лінійної частини газопроводу-перемички між Сербією і Угорщиною ( "Балканський потік"), по якій остання отримуватиме російський газ в обхід України, завершилося. Національне телебачення Сербії повідомив про зварювання "золотого" стику на кордоні двох країн, повідомляє UBR.

Роботи по будівництву вели сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ. Поставки газу по новому маршруту повинні початися в новому газовому сезоні - з 1 жовтня.

Газопровід "Балканський потік" є продовженням "Турецького потоку", створеного в січні 2020 року. По ньому газ йде через Чорне море до Туреччини і далі на південь Європи - в Болгарію, Грецію, Македонію і Румунію. З початку 2021 року газ по новому маршруту отримали Сербія, а також Боснія і Герцеговина. Тепер газ через Сербію по потоку повинен дійти до Угорщини та Австрії.

Добудова лінійного ділянки протяжністю 15 км - частина першого етапу створення перемички між Сербією і Угорщиною потужністю 6 млрд кубометрів в рік. Розширення до потужності 8,5 млрд куб. м відкладено з жовтня 2022 року на жовтень 2023 року.

У травні 2020 р ОГТСУ заявив, що обсяги транспортування російського газу через Україну скоротилися майже наполовину через запуск "Турецького потоку".