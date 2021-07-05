Чоловік "за наказом голосів" розбив вікна в мерії Миколаєва
Місцевий мешканець розбив вікна в будівлі міської ради Миколаєва. Чоловіка затримав наряд поліції, повідомляє Деловая столица.
Судячи з кадрів затримання, чоловік перебував в неадекватному стані.
"Голоси кажуть, що цього пі*аса треба вбити", — заявив хуліган копам після затримання.
За наявною інформацією, чоловік заявив, що розбити вікна в мерії йому "підказали голоси", які він чує.
"Його нібито турбує сусід, який одягає протигаз і тим самим лякає його. А сьогодні вдень він двома скляними пляшками розбив вікна в кабінетах, які належати управлінню комунального майна. Виходить, пошкодив майно в комунальному майні", — йдеться в повідомленні.