Чоловік "за наказом голосів" розбив вікна в мерії Миколаєва

Місцевий мешканець розбив вікна в будівлі міської ради Миколаєва. Чоловіка затримав наряд поліції, повідомляє Деловая столица.

Судячи з кадрів затримання, чоловік перебував в неадекватному стані.

"Голоси кажуть, що цього пі*аса треба вбити" , — заявив хуліган копам після затримання.

За наявною інформацією, чоловік заявив, що розбити вікна в мерії йому "підказали голоси", які він чує.