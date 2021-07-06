Унікальні тварини: домашні улюбленці з цікавими особливостями
Кожен домашній улюбленець – особливий. Але інколи тварини мають особливості, які яскраво відрізняють їх з-поміж інших, повідомляє 24 Канал.
Візерунок на шерсті або генетична цікавинка роблять тварин зірками соціальних мереж. Господарі не можуть намилуватися "родзинками" своїх звірів, тому часто викладають фото у мережу, аби усі могли побачити, на які дивовижні речі здатна природа.
Нашим завданням є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду.