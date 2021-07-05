Суд зупинив розпорядження НАПК по Вітренко

Суд зупинив розпорядження НАПК по Вітренко

Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) наблюдательному совету "Нафтогаза Украины" о прекращении контракта с главой НАК Юрием Витренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Юрия Витренко об отмене предписания НАПК. Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, имеющимися в распоряжении "Нафтогаза", и свидетельствуют, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона", - говорится в пресс-релизе НАК.
"В случае обнаружения нарушений, на которые ссылается Нацагентство, и для прекращения трудового договора с председателем правления компании оно должно было обратиться в суд, а не направлять предписание набсовету "Нафтогаза" или какому-либо другому адресату", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в середине июня НАПК предписало отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р, согласно которому экс-глава Минэнерго Витренко был избран и назначен главой "Нафтогаза" вместо Андрея Коболева.

По данным НАПК, закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.

Глава НС "Нафтогаз" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления НАК Витренко из-за предписания НАПК. В то же время Кабмин оспорил это предписание в ОАСК, который 18 июня приостановил его действие.

Позднее, 1 июля, НАПК в предписании главе набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Споттисвуд потребовало расторгнуть контракт с главой правления компании Витренко.

Витренко сообщил, что оспорит и это предписание в суде, заявив, что НАПК должно прекратить играть в политику с помощью предписаний, а обращаться в суды.

Набсовет НАК 24-25 июня перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении от должности Витренко.

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