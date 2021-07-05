Суд зупинив розпорядження НАПК по Вітренко

Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) наблюдательному совету "Нафтогаза Украины" о прекращении контракта с главой НАК Юрием Витренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Юрия Витренко об отмене предписания НАПК. Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, имеющимися в распоряжении "Нафтогаза", и свидетельствуют, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона", - говорится в пресс-релизе НАК.

"В случае обнаружения нарушений, на которые ссылается Нацагентство, и для прекращения трудового договора с председателем правления компании оно должно было обратиться в суд, а не направлять предписание набсовету "Нафтогаза" или какому-либо другому адресату", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в середине июня НАПК предписало отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р, согласно которому экс-глава Минэнерго Витренко был избран и назначен главой "Нафтогаза" вместо Андрея Коболева.

По данным НАПК, закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.

Глава НС "Нафтогаз" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления НАК Витренко из-за предписания НАПК. В то же время Кабмин оспорил это предписание в ОАСК, который 18 июня приостановил его действие.

Позднее, 1 июля, НАПК в предписании главе набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Споттисвуд потребовало расторгнуть контракт с главой правления компании Витренко.

Витренко сообщил, что оспорит и это предписание в суде, заявив, что НАПК должно прекратить играть в политику с помощью предписаний, а обращаться в суды.

Набсовет НАК 24-25 июня перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении от должности Витренко.