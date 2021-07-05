Україна прийме україно-польсько-литовські навчання "Три мечі"

З 17 по 30 липня вперше в Україні відбудуться багатонаціональні навчання "Три мечі". Проведення навчань є частиною продовження партнерської програми між Литовською Республікою, Україною та Республікою Польща, повідомляє РБК-Украина.

До навчань будуть залучені більше ніж 1200 військовослужбовців та 200 бойових машин.

Як зазначає пресслужба, головною метою проведення "Трьох мечів" є:

створення сприятливих умов розвитку та злагодження підрозділів України, Литви та Польщі;

обмін знанням та досвідом;

підвищення рівня міжнародного військового співробітництва;

оцінка можливостей військових підрозділів;

підготовка лідерів батальйонів у багатонаціональному контексті;

підтримка ефективних відносин між партнерами;

Варто відзначити, що "Три мечі" мають виключно оборонний характер, задля збільшення безпеки Центральної та Східної Європи. Зокрема, проведення військових навчань допоможе Україні в реформуванні Збройних Сил.

Автор: Сергій Пишкін