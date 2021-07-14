Безпечна кухня для дітей: основні поради

Небезпека для дітей прихована за кожним закутком кухонної стінки. Тут вам і гострі предмети, і газ з кип'ятком, і скло, яке легко б'ється. Як же вберегти активне і допитливе чадо від травм під час чергової ревізії кухні? Для початку – ознайомтеся зі списком наших порад, повідомляє 24 Канал.

Дітям цікаво усе незнайоме, тож експерти й психологи радять знайомити малюків з дорослим світом на прикладі ігор. Так, дитяча інтерактивна кухня навчить їх, що існують потенційно небезпечні зони: духовка – це джерело вогню та опіків, а побутова хімія – призначена не для того, щоб підкріпитися перед обідом. Утім, інколи цього замало й навіть найбільш посидючі діти ненавмисно перекидають на себе побутову техніку чи розбивають посуд.

Якщо в міру дорослішання дитини, ви вирішили організувати ремонт або просто покращити систему захисту – врахуйте ці 6 пунктів.

Покрийте підлогу покриттям, яке мінімізує травми

Слизька підлога може стати першим підступним ворогом вашої дитини, тож розпочніть ремонт зі встановлення антиковзаючого покриття. Якщо у вашій квартирі залишилася стара плитка, спробуйте встановити накладки, які зменшать ризик травм, покрийте паркет антиковзаючим складом або хоча б надягайте на ніжки дитини шкарпетки з м'якими еластичними гумками.

Якомога менше кутів та нестійких конструкцій

Купуючи кухонний гарнітур, зведіть до мінімуму кількість гострих кутів. Це стосується не тільки стільниць і стільців, а й ручок на тумбах. Зараз в тренді врізні варіанти, які ще й покращать вигляд фасаду усієї стінки.

Потурбуйтеся, щоб усі тумби гарнітура були закриті однією суцільною стільницею й між ними не утворилося щілин, куди дитина може просунути палець або руку. Також краще уникати вільного простору між підлогою і низом тумб.

Меблі повинні бути простими та стійкими.

Відмовтеся від барної стійки та високих стільців, адже дитина точно ризикне забратися на них, що загрожує болісним падінням. Найкраще рішення – стійкий не складний стіл на чотирьох персон та легенькі стільці. Дитина зможе легко повзати між їхніми ніжками та не боятися падінь важких конструкцій.

Якщо у вас залишилися старі меблі з гострими кутами, спробуйте використати еластичні насадки, які кріпляться на двосторонній скотч. Й на завершення потурбуйтеся, щоб малюк не зміг прищемити пальці, граючи з висувними ящиками. Для цього оснастіть їх дотягувачем, який забезпечить плавне закривання дверей і шухляд або ж встановіть блокатори, які зовсім усунуть потенційну небезпеку.

Ваш вихід – верхні полиці

Сховайте на верхні полиці небезпечні засоби для миття посуду, медикаменти, гострі й ріжучі предмети, а також скляний посуд.

Крупи теж цікава іграшка для дітей, щоб вони не подавилися дрібними продуктами – краще переховати їх у важкодоступне місце.

Знизьте кількість розпечених предметів

Найбільш безпечною вважається плита індукційного типу. Завдяки відсутності високих температур, вона вважається кращим вибором за газові та електроваріанти. Ніколи не ставте каструлю або сковороду на передні конфорки. Діти часто тягнуться за посудом, який стоїть на плиті. Тому каструлі з першими стравами та розпечені сковорідки стають особливо небезпечними предметами. Організуйте невеличку комору, щоб перетримати в ній гарячу їжу, яку ви не можете поставити в холодильник.

До речі, якщо не встановлювати висувні ящики під вбудованою панеллю плитки й замінити їх розсувними дверима, шанс травм та опіків значно зменшується.

Кухонні розетки

Якщо ви тільки починаєте робити ремонт на кухні, розташуйте розетки над стільницею. Малюк не зможе дотягнутися до них, а дроти техніки – будуть значно впорядкованішими. Ще один сучасний варіант, який дозволить приховати небезпечний елемент – висувні розетки, вмонтовані в кухонну стільницю.

У квартирі з завершеним ремонтом допоможуть спеціальні заглушки, які відкриваються тільки за допомогою ключа.

Техніка

Те що не вдасться заховати – тостери, міксери, кухонні комбайни, кавоварки, завжди виймайте з розетки. Не залишайте електричні дроти в зоні досяжності. Все, що звисає зі стільниць – перетворюється в очах дитини на предмет, який потрібно вивчити, а невдале приземлення техніки загрожує сильним ударом.

Важливо, щоб у максимальної кількості кухонних гаджетів була вбудована функція блокування від дітей: так малюк не зможе скористатися побутовою технікою самостійно.