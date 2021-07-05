Зеленський відвідає Вільнюс для участі у міжнародній конференції

Президент України Володимир Зеленський 6-7 липня відвідає з візитом Литовську Республіку для участі у 4-й міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє Офіс президента України, під час візиту також заплановано проведення переговорів Зеленського з президентом Литви Гітанасом Науседою і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.