Україна повторить рекорд експорту зерна: прогноз

Міністерство аграрної політики та продовольства очікує відновлення обсягів експорту зернових і зернобобових культур України у 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень-червень) до показників 2019/2020 МР. Відомство прогнозує цього МР їх експорт на рівні 56 млн тонн за врожаю в 75,8 млн тонн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), у 2021/2022 МР експорт зернових і зернобобових зросте на чверть порівняно з попередніми даними за 2020/2021 МР - із 44,63 млн тонн до 56 млн тонн.

Як повідомлялося з посиланням на попередні дані Мінагрополітики, експорт Україною зернових і зернобобових культур у 2020/2021 МР скоротився на 21,3% порівняно з 2019/2020 МР - до 44,63 млн тонн. Експорт пшениці у 2020/2021 МР знизився на 18,9% порівняно з 2019/2020 МР - до 16,44 млн тонн, кукурудзи - на 23,9%, до 23,06 млн тонн, ячменю - на 17,1% , до 4,21 млн тонн, експорт борошна - у 2,6 раза, до 0,126 млн тонн.

Глава Мінагрополітики Роман Лещенко в травні 2021 року повідомив, що урожай зернових та олійних культур у 2021/2022 МР може перевищити 100 млн тонн, очікується зростання врожаю озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю та сої.

Українська зернова асоціація (УЗА) у квітні 2021 року оцінила потенційний урожай зернових та олійних культур у 2021/2022 МР у 96,25 млн тонн, що на 14,5% більше, ніж у 2020/2021 МР. Збільшення прогнозів урожаю зумовлено хорошою зимівлею озимих культур і сприятливими погодними умовами.