Прем'єр Угорщини потрапив до списку "ворогів вільної преси"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан увійшов до списку "ворогів вільної преси". Він став першим лідером з ЄС, який потрапив в даний список, повідомляє РБК-Украина.

Список опубліковано "Репортерами без кордонів".

"Віктор Орбан не припиняє підривати плюралізм і незалежність ЗМІ з моменту свого повернення до влади у 2010 році. Після перетворення системи суспільного мовлення в орган пропаганди, приватні ЗМІ були поневолені або заглушені" , - йдеться в повідомленні.

При цьому в організації відзначили, що угорські незалежні ЗМІ піддаються дискримінації в поширенні держреклами і в доступі до інформації, якою володіють установи, а журналісти класифікуються як розповсюджувачі "неправдивої інформації".