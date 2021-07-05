Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку відновили падіння. Що послужило причиною?

Вихідний в США (в зв'язку з тим, що День незалежності США в цьому році припав на неділю, в понеділок в Америці теж вихідний) став причиною того, що угоди на українському міжбанківському валютному ринку сьогодні проводилися за схемою ТОМ (з розрахунками завтрашнім числом). Охочих купувати валюту завтрашнім днем виявилося менше, ніж продавців, і останнім довелося знижувати цінники своїх заявок, щоб хоч щось продати. Після того, як котирування опустилися нижче рівня 27,30 гривень, на ринку з'явився Національний банк. Регулятор виставив ордер на покупку на рівні 27,26 гривень - нижче ринкових котирувань. Незважаючи на те, що він так нічого і не купив, його поява здобуло результат: котирування припинили падіння.

Закрили торги понеділка на 9,5 копійок на покупці і на 9 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,30 / 27,42 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися ширше, ніж минулого тижня: спред на старті склав 12 копійок. Перша угода на суму 0,5 млн доларів за ціною 27,32 гривень пройшла лише о 10:04. Спочатку активність покупців була дуже слабкою: через 20 хвилин після першої покупки пройшло угод всього на 4,5 млн доларів, а в першу годину - всього лише на 20,5 млн доларів. Продавці почали знижувати цінник, щоб хоч якось зацікавити покупців. Чим нижче опускалися котирування, тим активніше брали валюту покупці. Після 12:00 опустилися нижче 27,30 гривень. О 12:20 на ринку з'явився Нацбанк: він виставив великий ордер на покупку на рівні 27,26 гривень. Ордер нижче рівня ринкових цін переслідував одну мету: дати меседж ринку, що нижче опускати ціни не слід. Послання від регулятора було почуто: торгівля стабілізувалася в районі 27,27-27,29 гривень, а після 15:00 угоди проходили навіть по 27,30.

Котирування закриття - 27,305 / 27,33 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 72,5 млн порівняно з минулою п'ятницею і склав 95 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2981 гривень.

Офіційний курс долара на 6 липня встановлено на позначці 27,2904 гривень за долар, зниження на 12,17 копійок.

Офіційний курс євро на 6 липня встановлено на позначці 32,3732 гривні за євро, зниження на 11,20 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1865. Сьогодні весь день євро торгувався у вузькому діапазоні 1,1851-1,1878 долара, відреагувавши таким чином на вихідний в США.

Після зростання в минулу п'ятницю російський рубль знову кинувся вниз і до вечора опустився до 73,60 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,46-73,49 рубля за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали за ціною від 3,72 до 3,75 гривень за 10 рублів, невеликі суми можна було купити по 3,70 гривні за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку у вівторок

Завтра Міністерство фінансів проводить черговий аукціон з розміщення ОВДП терміном на 1 рік, 1,5 року, 2, 3 і 5 років. Багато чого буде залежати від того, чи проявлять іноземні інвестори інтерес до покупок цих цінних паперів. У разі, якщо вони вирішать придбати ОВДП, їм доведеться продавати валюту для їх оплати, і це може підтримати національну валюту.

Крім того, завтра відновиться нормальна торгівля на міжбанківському валютному ринку. Зниження котирувань може залучити бажаючих купити подешевшала валюту. Тому завтра очікується жвава торгівля і зростання обсягу укладених угод. Національний банк продовжить тримати руку на пульсі, не допускаючи надто сильних коливань і утримуючи курс як від сильного зростання, так і від сильного падіння.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва до вечора опустився до 27,22-27,23 гривень. За такою ціною його почнуть продавати і завтра вранці. Далі все буде залежати від ситуації на міжбанку.

Готівковий євро подешевшав слідом за доларом до 32,31-32,33 гривень. Завтра його поведінка буде цілком залежати від готівкового долара і настроїв на міжбанку. При перших ознаках навіть не розвороту, а лише зупинки падіння євро тут же піде вгору, особливо якщо його зростання на FOREX продовжиться.

Російський рубль буде торгуватися в неширокому діапазоні, але зміна його ціни до американського долара навряд чи надасть сильний вплив на ціну готівкового рубля в Україні. Столичні обмінники завтра, як і перед цим, будуть торгувати рублем в діапазоні від 3,70 до 3,75 гривень за 10 рублів. Тут ніяких змін найближчим часом не передбачається.