Робота Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві обмежена
У Києві тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів через анонімне повідомлення про мінування, здійснюється евакуація співробітників і пасажирів, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", повідомляє Интерфакс-Украина.
"Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві через повідомлення про нібито його мінування. Всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали", - йдеться в повідомленні у Facebook у понеділок.
Об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.
Зазначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.