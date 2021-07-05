Робота Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві обмежена

У Києві тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів через анонімне повідомлення про мінування, здійснюється евакуація співробітників і пасажирів, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", повідомляє Интерфакс-Украина.

"Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві через повідомлення про нібито його мінування. Всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали", - йдеться в повідомленні у Facebook у понеділок.

Об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

Зазначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.