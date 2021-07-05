Зеленський попросив у генсека Всесвітньої митної організації більше допомоги

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Всесвітньої митної організації доктором Куніо Мікурією та обговорив реформування української митниці, повідомляє Деловая столица.

У зустрічі також взяли участь заступники голови Офісу президента Андрій Сибіга і Юлія Свириденко, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, глава Державної митної служби Павло Рябікін.

Президент підкреслив, що для України дуже важлива підтримка міжнародних партнерів у проведенні реформ.

"Щодо митної реформи, то я не втрачаю надії реформувати українську митницю, і це – один з моїх пріоритетів. Справді, є багато запитань щодо діяльності нашої митниці, сервісу й щодо прозорості митних процедур" , — зазначив Зеленський.

У той же час президент додав, що українська митниця змінюється, поліпшується наповнення бюджету від її роботи, і це свідчить про те, що деякі процеси стали прозорими.

Зеленський зазначив, що Всесвітня митна організація, членом якої Україна є з 1992 року, тривалий час допомагає країні в освітніх програмах з підготовки фахівців для митниці. Але, за його словами, Україна хотіла б ще більшої допомоги.

"Ми говоримо про систему підготовки фахівців, технологічних процесів, підтримку щодо забезпечення прозорості роботи митниці" , — сказав президент.

Зі свого боку Куніо Мікурія відзначив важливість підтримки стабільного процесу реформування української митниці, в якому вже є успіхи. Він висловив готовність надати експертів Всесвітньої митної організації для методичного супроводу реформи і їх залучення до підготовки та підвищення професійного рівня працівників Державної митної служби України.