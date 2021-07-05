У Мексиці сталася стрілянина на стадіоні, є жертви

У Мексиці на футбольному стадіоні група людей відкрила вогонь по глядачам. В результаті нападу чотири людини загинули і троє отримали поранення, повідомляє РБК-Украина.

Інцидент стався під час аматорського матчу в місті Куернавак штату Морелос.

Озброєна група увійшла на футбольне поле в ході гри і відкрили вогонь по трибунах, після чого зникли на автомобілі і двох мотоциклах. Прибулі на місце події медики констатували загибель чотирьох осіб, ще троє були госпіталізовані.

Видання Silla Rota зазначає, що район, де знаходиться Футбольний стадіон, часто ставав місцем злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю.