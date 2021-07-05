З 19 липня Британія знімає Коронавірусние обмеження

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок підтвердив, що з 19 липня повинні відновити роботу всі підприємства країни, будуть зняті обмеження на зібрання людей, скасовано обов'язкове носіння масок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нинішніх обставинах ми повинні приймати обережні і збалансовані рішення", - сказав Джонсон на прес-конференції, оголошуючи плани уряду про зняття антикоронавірусних обмежень.

Так, він оголосив, що замість обов'язкового носіння масок у громадських місцях, уряд запропонує британцям "проявити особисту відповідальність і зробити вибір самостійно".

"Для людей буде випущено керівництво з рекомендаціями, коли їх надягати, особливо, коли кількість випадків буде рости, і, якщо йтиметься про зустрічі з людьми, з якими ви зазвичай не зустрічаєтеся, наприклад, у громадських місцях", - зазначив він.

Відновлять роботу, як планується, нічні клуби і бари, які працюють у нічний час. Обмежень за кількістю відвідувачів для них вводитися не буде, також скасовується правило про соціальну дистанцію в 1 метр між людьми. Скасовується рекомендація працювати віддалено в тих випадках, де це можливо.

Джонсон заявив, що " ще далеко до завершення пандемії ".

"Пандемія ще не завершена. І це безумовно не закінчиться до 19 липня", - сказав прем'єр, зазначивши, що кількість заражень все одно зростає. "Ми можемо зіткнутися з 50 тис. випадків зараження до 19 липня", - додав він.

За його словами, уряд на шляху до того, щоб досягти своїх цілей в сфері вакцинації, і вакцини проти COVID-19 показують ефективність. До 19 липня кожен дорослий британець отримає шанс зробити як мінімум один укол і дві третини - отримати дві дози вакцини. Саме тому в Лондоні вважають за доцільне зняття обмежень.

Крім того, прем'єр оголосив, що люди молодше 40 років отримуватимуть другу дозу вакцини з інтервалом у 8 тижнів, раніше інтервал становив 12 тижнів. Джонсон зазначив, що завдяки цьому всі британці старше 18 років зможуть до кінця вересня отримати дві дози вакцини.

Програма з виявлення захворювань - коли кожного нового зараженого опитують на предмет його контактів в останні дні - буде збережена. Однак вакцинованих людей звільнять від самоізоляції. Їй на зміну прийде щоденне тестування.

Джонсон зазначив, що 12 липня буде вирішено остаточно, чи набудуть чинності ці ослаблення з 19 липня. Рішення ухвалюватиметься на підставі аналізу свіжих даних щодо ситуації з коронавірусом.