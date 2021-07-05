Мінські угоди виконувати необов'язково, — Арестович

Мінські угоди не є безальтернативними і не є обов'язкові до виконання﻿. Про це заявив представник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Наш", повідомляє Деловая столица.

"Всі вважають Мінські угоди безальтернативними і вони мають бути виконані обовʼязково. Це не так. Мінські домовленості є доброю волею сторін. Це міжнародно-правовий договір, який не має зобовʼязуючого характеру. Це означає, що він виконується лише коли є дві доброї волі сторін. Це не означає, що він не може бути змінений чи модернізований, він просто безальтернативний" , — розповів він.

За його словами, Рада безпеки ООН не затверджувала Мінські домовленості, англійською мовою там написано "вітає".