Співробітники Служби безпеки (СБУ) викрили та заблокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру в Житомирській області, через який протягом 2020-2021 років було виведено майже 200 млн грн, повідомила прес-служба СБУ, повідомляє UBR.

СБУ викрила конвертцентр, який вивів "в тінь" майже 200 млн грн

Зараз у відомстві перевіряють інформацію про причетність центру до фінансування так званої "ДНР". Досудове розслідування встановило, що до організації центру причетні троє жителів Житомирської області та киянин.

"Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи і переводили в готівку для кількох десятків комерційних структур Житомирської, Київської та Донецької областей", - уточнили в СБУ.

СБУ викрила конвертцентр, який вивів "в тінь" майже 200 млн грн

Зокрема, для виконання ланцюгових віртуальних операцій ділки використовували реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур з ознакаами фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області.

Щоб перевести гроші в готівку, зловмисники залучили майже сотню "дропов" (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання як "транзитних").

СБУ викрила конвертцентр, який вивів "в тінь" майже 200 млн грн

"Формально ділки дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 тисяч грн", - розповіли в Службі безпеки.

Правоохоронці провели шість одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Вилучили наступне:

бухгалтерську документацію;

комп'ютерну техніку;

печатки фіктивних підприємств;

кілька десятків заяв від потенційних "дроп про в" на відкриття рахунків в банках;

півтори сотні банківських карток підставних осіб.

"Слідчі дії тривають в рамках кримінального провадження за двома статтями КК: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) і ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів для проведення держреєстрації юрособи та ФОП) ", - резюмують в СБУ.

СБУ викрила конвертцентр, який вивів "в тінь" майже 200 млн грн

Нагадаємо, минулого місяця співробітники Державної фіскальної служби викрили масштабний центр мінімізації податків в Києві, річний дохід якого становив понад 1 млрд грн.