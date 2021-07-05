Лідер "Голосу" тричі не відповіла на питання про своє громадянство

Лідер партії "Голос" Кіра Рудик фактично відмовилася підтвердити або спростувати чутки про наявність у неї громадянства Сполучених Штатів, повідомляє Сегодня.

Депутат так чітко і не відповіла на тричі поставлене їй ведучою запитання у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Так, Наталія Влащенко запитала у Рудик, чи відповідає дійсності інформація, поширювана деякими ЗМІ про американське громадянство нардепа.

"Я народилася в Україні і є українкою" , – розпливчасто відповіла Рудик першого разу.

Влащенко ще раз перепитала її, уточнивши, що цікавиться саме наявністю американського громадянства.

"Я народилася в Україні, є українкою і завжди нею була" , – залишилася непохитною Рудик.

Тоді ведуча зробила третю спробу отримати чітку відповідь на поставлене запитання, але депутат повторила свої попередні слова.