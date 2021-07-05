Лідер "Голосу" тричі не відповіла на питання про своє громадянство

Лідер "Голосу" тричі не відповіла на питання про своє громадянство

Лідер партії "Голос" Кіра Рудик фактично відмовилася підтвердити або спростувати чутки про наявність у неї громадянства Сполучених Штатів, повідомляє Сегодня.

Депутат так чітко і не відповіла на тричі поставлене їй ведучою запитання у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Так, Наталія Влащенко запитала у Рудик, чи відповідає дійсності інформація, поширювана деякими ЗМІ про американське громадянство нардепа.

"Я народилася в Україні і є українкою", – розпливчасто відповіла Рудик першого разу.

Влащенко ще раз перепитала її, уточнивши, що цікавиться саме наявністю американського громадянства.

"Я народилася в Україні, є українкою і завжди нею була", – залишилася непохитною Рудик.

Тоді ведуча зробила третю спробу отримати чітку відповідь на поставлене запитання, але депутат повторила свої попередні слова.

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