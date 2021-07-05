Валерій Меладзе назвав Полякову "фріком"

Валерій Меладзе прокоментував секс-скандал, пов'язаний з його братом Костянтином, коли Оля Полякова, Ані Лорак та інші співачки заявили, що він їх домагався, повідомляє РБК-Украина.

Російський співак зазначив, що Костянтин нікому не робив непристойних пропозицій і назвав Полякову "фріком" і порівняв її з Сергієм Звєрєвим.

Це він зробив в новому інтерв'ю Ксенії Собчак на її YouTube-каналі.

"Це фрік, а не виконавиця. Полякова запам'яталася мені тим, що ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв. Їх звинувачення - це тупе тиражування того, що десь уже прокатали" , - сказав Валерій.

Він також згадав вислів Ані Лорак, яка натякала, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим. Валерій же вважає можливо цим вона хотіла помститися продюсеру за припинення співпраці.

"Він настільки скромний, інтелігентний чоловік, він настільки трепетно ​​ставиться до жінок. Він може написати жінці вірші, може зробити хороший вчинок. Але натякати на непристойні пропозиції він не міг. Цього просто не могло бути. Більш того, якщо запитати Ані Лорак, вона сама не зможе пояснити, до чого вона все це ляпнула " , - додав Валерій.

Меладзе також заявив, що заяви українських співачок не доведені, тому це всього лише пусті балачки. При цьому він абсолютно впевнений, що його брат ніколи б не домагався жінок.

Автор: Styler