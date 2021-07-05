У Нігерії викрали зі школи понад 100 дітей

Група озброєних людей напала на школу-інтернат в розташованому на північному заході Нігерії штаті Кадуна. Вони викрали 140 учнів, повідомляє Лента.Ру.

"У момент нападу в спальних приміщеннях школи перебували 165 учнів. Бандити відвезли з собою 140 учнів", - повідомив один з викладачів Еммануель Пол.

Відзначається, що 25 школярам вдалося сховатися.

У травні група озброєних людей напала на школу-інтернат в розташованому на заході Нігерії місті Тегина, штат Нігер. Вони викрали 200 учнів. В результаті атаки убитих і поранених не було.