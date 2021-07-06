Сінді Кроуфорд захопила мережу підтягнутою фігурою в купальнику

Сінді Кроуфорд, якій в лютому цього року виповнилося 55 років, виглядає як і раніше приголомшливо. Культова модель епохи 90-х зуміла зберегти свою стрункість і красу, чим неймовірно захоплює фоловерів, повідомляє РБК-Украина.

Новий пост вона присвятила своїй любові - серфінгу.

Сінді показала, як активно провела день в колі близьких. На одному фото вона впевнено стоїть на дошці, а на другому - пливе, лежачи на животі. У спеціальному костюмі для серфінгу, під який вона одягла чорне бікіні, зірка виглядає неймовірно! Підтягнута фігура Сінді, як завжди, викликала фурор серед її фанатів. Багато хто також зізнався, що Сінді надихнула їх зараз же вирушити підкорювати хвилі.