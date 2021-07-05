У Харкові затримали екс-командира "Східного корпусу"

Сьогодні ввечері, 5 липня, в центрі Харкова на вулиці Сумській правоохоронці затримали координатора громадської організації "Патріоти - За життя" Олега Ширяєва, повідомляє Kharkiv Today.

У поліції кажуть, що операцію із затримання проводив карний розшук.

За неофіційними даними - проходило затримання у справі про напад на Артема Мошенського, в якого стріляли 30 червня на вулиці Джерельній.

Відомо, що Артем Мошенський був командиром відділення "Східний корпус", в спецрота МВС був разом з Ширяєвим. Мошенський виставляв фото з Широкино і Маріуполя, говорив в інтерв'ю, що брав участь в Широкінской операції. У 2018 році очолив громадську організацію "Спортивний корпус" і значався співорганізатором турніру з боксу в Харкові. Потім шляхи Мошенського з Ширяєвим розійшлися (коли останній пішов у молоде крило ОТЗЖ Іллі Ківи).