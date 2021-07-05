У США від петарди загинув воротар збірної Латвії

Воротар збірної Латвії з хокею Матіс Ківленіекс, що належав клубу НХЛ "Коламбус Блю Джекетс", пішов з життя в 24 роки. Інформацію про смерть голкіпера порталу підтвердив генеральний секретар Латвійської федерації хокею, повідомляє Делфи.

Про причини смерті офіційно не повідомляється.

За неофіційною інформацією, яка є в розпорядженні порталу, воротар помер від травми, отриманої в результаті необережного поводження з піротехнікою під час святкування Дня незалежності в США, який відзначають 4 липня. Осколок петарди встромився гравцеві в серце, він помер на місці.

"Коламбус" заявив, що Ківленіекс помер від падіння і травми голови.