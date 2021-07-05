У США від петарди загинув воротар збірної Латвії
Воротар збірної Латвії з хокею Матіс Ківленіекс, що належав клубу НХЛ "Коламбус Блю Джекетс", пішов з життя в 24 роки. Інформацію про смерть голкіпера порталу підтвердив генеральний секретар Латвійської федерації хокею, повідомляє Делфи.
Про причини смерті офіційно не повідомляється.
За неофіційною інформацією, яка є в розпорядженні порталу, воротар помер від травми, отриманої в результаті необережного поводження з піротехнікою під час святкування Дня незалежності в США, який відзначають 4 липня. Осколок петарди встромився гравцеві в серце, він помер на місці.
"Коламбус" заявив, що Ківленіекс помер від падіння і травми голови.
"Коламбус Блю Джекетс" з глибоким сумом повідомляють, що напередодні у віці 24 років помер воротар Матісс Ківленіекс, до його загибелі привів нещасний випадок - травма голови при падінні. Негайно були викликані медики, але незабаром наступила смерть ", - сказано в повідомленні клубу.