Український співак-кумир молоді цілувався з хлопцем прямо на сцені

Меловін наробив шуму на музичному фестивалі Atlas Weekend, який почався сьогодні, 5 липня, і триватиме до 11 числа. Український співак-кумир молоді поцілувався на сцені з хлопцем, повідомляє РБК-Украина.

Відео поцілунку опублікувала користувач мережі Анна на своїй сторінці в Facebook.

"Прислали відео, де MÉLOVIN на головній сцені Atlas Weekend з гей-прапором в руках цілується з якимось пацаном" , - написала вона в підписі до відео.

Вона також зазначила, що вважає такий вчинок дуже сміливим, особливо для України не дивлячись на те, що інші артисти за кордоном робили вже подібне.

У Instagram-сторіз співак зазначив, що він підтримав ЛГБТ-спільноту і поцілувався на сцені з хлопцем і дівчиною.

Раніше до початку виступу на фестивалі артист заявив, що 5 липня розпочнеться нова ера, оскільки він відзначає 5-річчя своєї кар'єри.

"День, який запам'ятає кожен з Вас! Готуйте свої камери! Ми заряджені!" - йдеться в пості MÉLOVIN.

Автор: Styler