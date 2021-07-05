ВООЗ повідомила про стабілізацію епідситуації у світі "на високому рівні"

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про стабілізацію «на дуже високому рівні» ситуації з COVID-19 за останні два тижні. Про це розповів виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан, його слова наводяться на сторінці організації в Twitter, повідомляє Лента.Ру.

"Якщо подивитися на графік [захворюваності] за останні пару тижнів, то можна побачити, що наступила свого роду стабілізація. Але це сталося на дуже високому рівні" , - сказав Райан.

За його словами, зараз ситуація з поширенням коронавірусу в світі краще, ніж два-три місяці тому. Райан додав, що в деяких країнах спостерігається різке зниження на заражуваність, однак при цьому в інших державах спостерігається протилежна ситуація. Епідеміолог припустив, що це відбувається в силу різних факторів, серед яких поява більш заразних штамів коронавірусу, пом'якшення протиепідеміологічних заходів і збільшення кількості контактів між людьми.

В кінці червня офіційний представник ВООЗ Тарік Язаревіч заявив, що в ряді країн відбувається витіснення інших варіантів коронавірусу «лямбда» -варіантом, також відомим як C.37. Перші зразки цього різновиду вірусу були виявлені ще в серпні 2020 року в Перу. З цього часу ВООЗ регулярно відстежує поширення даного варіанту коронавірусу.