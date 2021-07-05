Арестович назвав умови для наступу ЗСУ на Донбасі
Українська армія готова звільнити Донбас, Україна технічно може йти на відвойовування своїх територій, але керівництво країни не піде на вирішення конфлікту збройним шляхом. Водночас українські військові підуть в наступ, якщо Росія сама нав'яже такий сценарій, повідомляє Обозреватель.
Як заявив спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Наш" окуповані території Донецької та Луганської областей – це великі міські агломерації, і звільнення їх збройним шляхом передбачає неприйнятні для української сторони жертви.
"На Донбасі щільні міські агломерації, і якщо там доведеться вести бої, це означає неминучі жертви серед мирного населення, яке є громадянами України, яких ми захищаємо. Це перебір для нас, ми не підемо на це. Ми можемо технічно, але не хочемо цього політично і гуманітарно, по-людськи. Відвоювати ми можемо", - сказав Арестович.
Єдина ситуація, в якій українське військо може піти в наступ на Донбасі – якщо Росія сама нав'яже такий сценарій, зазначив Арестович.
"Єдина ситуація, в якій ми можемо піти на збройне наступ, - це якщо Російська Федерація нам нав'яже. Тоді це буде оборона, а потім контрнаступ. Самі ми не підемо звільняти Донбас військовим шляхом", - підкреслив спікер української делегації в ТКГ.
У разі такого сценарію Україна може відвоювати Донбас. Навіть якщо Росія вдасться до відкритого військового втручання у відповідь на контрнаступ Збройних сил України, їй не вдасться зберегти контроль над територією, переконаний Арестович.
"Навіть якщо Російська Федерація зреагує і заведе свої війська, то принаймні ми можемо звільнити ту частину території, яка існування цих квазіутворень унеможливить. Тому що ми просто охопимо, розріжемо її і будемо діставати артилерією до кордону. Ніякого ефективного управління або російського контролю там вже не буде", – сказав Арестович.
І такі сценарії обговорюються в керівництві країни, тому що військові "повинні мати плани на всі випадки життя", зазначив речник української делегації в ТКГ.
"І військові зазвичай планують від найгіршого сценарію повномасштабної війни, а потім - до лайтового сценарію, тому що якщо ти готовий до повномасштабного, ти готовий до будь-якого", - резюмував Арестович.