Названо ім'я загиблого офіцера ЗСУ на Донбасі

У понеділок, 5 липня, на Донбасі загинув майор Богдан Бродівський, заступник начальника тилу логістики 93 ОМБр Холодний Яр, повідомляє Українська правда.

"Знову окупаційні війська вбили українського офіцера. З глибоким сумом повідомляємо про загибель на передовій майора Бродівського Богдана Віталійовича, заступника начальника тилу логістики бригади ... Бойовики обстріляли позиції холодноярців, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям" , - йдеться в повідомленні 93 ОМБр у Facebook.

Богдан Бродівський народився 17 квітня 1984 року. Він служив у ЗСУ з 2002 року. Крім цього, 5 липня троє українських військових отримали поранення.

Фото: facebook