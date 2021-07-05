В українських вишах навчатимуться близько 200 абітурієнтів з ОРДЛО та Криму

На підготовчі курси в українські виші прибули близько 200 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу, АР Крим та міста Севастополя, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський. Програму підготовчих курсів для дітей з ОРДЛО і Криму Мінреінтеграціі та Міносвіти запустили вперше в цьому році.

"У період до 31 серпня вони будуть на навчальних підготовчих курсах. Цим юнакам і дівчатам буде виплачуватися стипендія, майже 4600 гривень, і вони будуть мати можливість готуватися до навчання в українських вишах" , - розповів Замлинський.

За його словами, наступним кроком буде програма для більш широкого кола учасників.

"Далі передбачається програма для національно-патріотичного виховання молоді з тимчасово окупованих територій, і там буде розширений перелік учасників заходів, це будуть діти вже від 14 років" , - повідомив перший заступник міністра.

Разом з тим він зазначив, що "влада" окупованих територій всіма способами перешкоджає реінтеграції молоді.