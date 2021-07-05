Данілов порівняв паспорта РФ в ОРДЛО з аусвайсами Гітлера
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав кількість російських паспортів, які були видані жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей. За його словами, на Донбасі роздали 630 тисяч російських документів, повідомляє РБК-Україна.
Про це секретар РНБО заявив в ефірі "24 каналу". Данілов порівняв російські паспорти на Донбасі з аусвайсами, які видали нацисти під час окупації України.
"На території Донецької та Луганської областей 630 тисяч російських паспортів роздано. Фактично це гетто, тому що вони його загородили, з одного боку межа і з іншого боку межа. Це такий концтабір для жителів Донецької та Луганської областей і видають там ці документи. Це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав", - сказав він.
За словами секретаря РНБО, видаючи російські паспорти на Донбасі, Кремль хоче отримати додаткові голоси на виборах в Держдуму. Крім того, як він зазначив, паспортизація в ОРДЛО порушує мінські домовленості.
"Якщо подивитися мінські угоди, то там немає такого, що РФ повинна видавати аусвайси жителям Донецької та Луганської областей ... Для чого це робить Путін? Ще раз підкреслюю, для того, щоб додатково взяти на виборах в Держдуму ще 500 тисяч голосів, це їх таке використання", - додав Данілов.