Данілов порівняв паспорта РФ в ОРДЛО з аусвайсами Гітлера

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав кількість російських паспортів, які були видані жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей. За його словами, на Донбасі роздали 630 тисяч російських документів, повідомляє РБК-Україна.

Про це секретар РНБО заявив в ефірі "24 каналу". Данілов порівняв російські паспорти на Донбасі з аусвайсами, які видали нацисти під час окупації України.

"На території Донецької та Луганської областей 630 тисяч російських паспортів роздано. Фактично це гетто, тому що вони його загородили, з одного боку межа і з іншого боку межа. Це такий концтабір для жителів Донецької та Луганської областей і видають там ці документи. Це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав" , - сказав він.

За словами секретаря РНБО, видаючи російські паспорти на Донбасі, Кремль хоче отримати додаткові голоси на виборах в Держдуму. Крім того, як він зазначив, паспортизація в ОРДЛО порушує мінські домовленості.