Китай знову атакує свої компанії

Уряд Китаю обрало новий напрямок для атаки на власних технологічних гігантів і відкрило ще один фронт у війні, яку Пекін веде з компаніями з минулого року, повідомляє Лента.Ру.

Як пише CNBC, тепер мова йде про регулювання збору і захисту даних. За перші дні липня місцеве управління з питань кіберпростору почало відразу декілька розслідувань. 2 липня було оголошено про перевірку агрегатора таксі Didi, пов'язаної з безпекою даних. 4 липня компанія зіткнулася з приписом про видалення свого сервісу з магазинів додатків в країні. 5 липня стало відомо про розслідування щодо Boss Zhipin, розробника програми для пошуку роботи, а також дочірніх організацій Full Truck Alliance, яка пропонує онлайн-рішення у сфері доставки вантажів. При цьому Didi і Boss Zhipin нещодавно вийшли на біржу в США.

Тиск Пекіна на місцевих технологічних гігантів росте не перший місяць, при цьому раніше акцент робився на питаннях конкуренції та регулювання фінансових технологій. Тепер же влада звернула увагу на питання зберігання даних. Розпочаті перевірки проходять на підставі вже чинного законодавства, проте незабаром в силу повинні вступити й нові правила, які регулюватимуть те, як компанії збирають, зберігають і передають інформацію. Готується також і закон про захист персональних даних.

"Ми, безумовно, можемо очікувати значного посилення в тому, що стосується призначених для користувача даних, коли ці два закони почнуть діяти. Це безперечно ще один фронт (регуляції. - Прим.)" , - сказала Кендра Шефер, партнер консалтингової компанії Trivium China.

При цьому суть нинішніх претензій до Didi не цілком зрозуміла, відзначає Bloomberg. Перевірка почалася всього через два дні після виходу компанії на біржу, і регулятор оголосив, що вона пов'язана з ризиками для безпеки даних, національної безпеки та громадських інтересів. Деталей того, на чому саме зроблений акцент в розслідуванні і яке Didi загрожує покарання, поки немає. У червні агрегатор таксі зіткнувся і з підозрами в антимонопольних порушеннях.

Заходи пішли на тлі посилення політики Пекіна щодо технологічних гігантів і боротьби з їх зростаючим впливом. У листопаді 2020 року рішенням влади було призупинено розміщення акцій Ant Group, дочірнього підприємства Alibaba, через критику засновника компанії Джека Ма, яка стосувалася регулювання сектора. У квітні Alibaba була оштрафована на рекордну суму у 2,8 мільярда доларів.