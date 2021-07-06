Потужний спалах на Сонці спровокував збій систем на Землі

На Сонці було виявлено спалах, який став першою подією класу X, зареєстрованою з вересня 2017 року. Потужний вибух енергії зачепив планету, викликавши деякі технічні збої, повідомляє Обозреватель.

За словами фахівців, хоча це не завдало шкоди для життя на поверхні, імпульс рентгенівського випромінювання взаємодіяв із магнітним полем Землі, викликаючи проблеми в роботі електронних приладів і радіочастот, пише Express.

За даними американського космічного агентства NASA, інтенсивний сонячний спалах трапився ввечері в суботу, 3 липня. Обсерваторія сонячної динаміки (SDO), яка відстежує Сонце 24 години на добу і 7 днів на тиждень, сфотографувала явище о 15:29 за східним стандартним часом (10:29 за східним поясним часом). Подію класифікували як X1.5 ("X" позначає найпотужніший клас, а цифра вказує на силу спалаху).

Найпотужніший спалах за чотири роки трапився на Сонці 3 липня. Джерело: express.co.uk

За словами астронома з Норвегії Роба Стаммеса, який керує обсерваторією космічної погоди, через це явище всі його інструменти ненадовго вийшли з ладу.

"Це вперше за багато років. Магнітні хвилювання трапляються особливо рідко" , – сказав він.

Спалах було класифіковано як подію класу X1.5. Джерело: NASA

Зазначається, що загалом сонячні спалахи й бурі можуть зумовлювати технічні вимкнення, порушити роботу супутників і навіть у найбільш серйозних випадках викликати стрибки напруги. Передбачається, що цей X-спалах спричинив радіоспалах і викид електричного струму в землі, який вплинув на інструменти астронома.

Передбачається, що спалах виник через плями на Сонці. Джерело: NASA

За даними Space Weather, вона виникла через новостворену сонячну пляму AR2838 (тимчасові плями на фотосфері Сонця, які холодніші за інші його частини, вони виглядають як чорні точки й зумовлені сплутуванням магнітних ліній).

Факти про зірку в Сонячній системі. Джерело: express.co.uk