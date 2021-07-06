Директора фірми засудять за розкрадання держкоштів на ремонт електропостачання

Лозівська окружна прокуратура Харківської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю, підозрюваної у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 366, ч. 4, 5 ст. 191 КК України), повідомляє Интерфакс-Украина.

"Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна" , - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового розслідування, у 2019 році між департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації та ТОВ було укладено договір підряду з проведення поточного ремонту мереж електропостачання вхідних груп багатоквартирних житлових будинків в Лозовій. Пізніше директор фірми склала і підписала акти приймання виконаних робіт, в департаменті знали, що насправді ремонт не проведено. На підставі цих документів ТОВ були перераховані кошти з бюджету на загальну суму понад 1 млн грн.