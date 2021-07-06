Названі симптоми головного болю при нових штамах коронавірусу

Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор назвав ознаки головного болю при коронавірус. Про це повідомляє The Telegraph, повідомляє Лента.Ру.

За словами фахівця, головний біль став найбільш часто зустрічається симптомом зараження новими варіанти COVID-19. Так, дві третини заражених скаржаться на цю недугу, тоді як серед людей у віці старше 40 років цей симптом зустрічається в половині випадків.

Спектор зазначив, що в більшості випадків пацієнти відчувають помірну або сильну біль, яка триває від трьох до п'яти днів. Прийом анальгетиків при цьому не допомагає. Експерт уточнив, що зазвичай біль відчувається з обох сторін голови, вона може бути пульсуючим, гострої або давить.

Учений додав, що у 15 відсотків пацієнтів це єдиний симптом зараження коронавирусной інфекцією.

Раніше повідомлялося, що штам коронавируса, виявлений в Індії і почав активно поширюватися в інших регіонах світу, з'явився в результаті двох мутацій. Лихоманка, кашель, втомлюваність, втрата смаку та нюху залишаються одними з найбільш показових симптомів захворювання. Однак у нового штаму також є і нові симптоми, які більше нагадують застуду.