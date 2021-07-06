Джулія Робертс показала рідкісне фото з чоловіком на честь річниці весілля
Відома американська акторка Джулія Робертс поділилася романтичним знімком, на якому позувала зі своїм чоловіком Деніелом Модером. 4 липня закохані відсвяткували гіацинтове весілля – 19 років шлюбу, повідомляє Обозреватель.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість вирішила опублікувати пам'ятне фото на честь особливого випадку. Джулія з'явилася в кадрі в сонцезахисних окулярах, помаранчевому блайзері з яскравим малюнком і сорочці. Тоді як її обранець був зображений із мокрим волоссям, а голий торс він сховав за рушником. Пара зробила селфі під час відпочинку на пляжі.
"19 років. І це лише початок", – зворушливо підписала фото Робертс.
"Любов, це любов! Щасливої річниці", "Найкраща пара з усіх, які коли-небудь існували", – привітали зірок фанати.