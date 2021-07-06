У Франції до кінця року з'явиться своя COVID-вакцина

Французька компанія Sanofi приступила до третього етапу клінічних випробувань, а вже в грудні у Франції може з'явитися власна вакцина від Covid-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передає видання Le Figaro, глава фармацевтичної компанії Sanofi France Олів'є Богійо повідомив, що вакцина вийшла на третю фазу досліджень і може бути доступна до грудня.

Він також зазначив, що на відміну від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Janssen у французькій вакцині не використовується технологія мРНК. Її основу складе рекомбінантний білок, як в сучасних щеплення від грипу. За його словами, в поєднанні зі спеціальною речовиною - ад'ювантом - імунна відповідь буде активна і триватиме довше.

"Це те, що ми використовуємо для вакцинації проти грипу, перевірена технологія, яку ми використовували протягом кількох років" , - уточнив він.

Серед переваг французької вакцини від коронавірусу Богійо назвав недороге виробництво і м'якші вимоги до зберігання. Богійо зазначив, що низька вартість препарату дозволить допомогти менш розвиненим країнам світу.