У Шотландії знайшли величезний герб України

У Шотландії українські емігранти розчистили гігантський герб, встановлений у високогір'ї, повідомляє УНІАН.

Кам'яну плиту із зображенням герба Богдан і Наталія Настюк знайшли ще в 2019 році. З'ясувалося, що двометровий тризуб на згадку про рідну землю встановили в цій місцевості колишні українські військовополонені, які служили в дивізії "Галичина" та Українській повстанській армії.

У 1947 році, після закінчення Другої світової війни звільнених з німецьких таборів воїнів прихистила Великобританія, частина з них опинилася в Шотландії на сільськогосподарських роботах.

"Вони побудували тут свою маленьку Україну" , - сказав Богдан Настюк.

Стелу з тризубом очистили від моху, відмили та встановили покажчик.