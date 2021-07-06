З карток ПриватБанку знімають гроші без відома власників

В українців із карток ПриватБанку зникають тисячі гривень. Операції нібито проходять як оплата "розваг", якими власники карток не користувалися. І якщо за звичайну оплату послуг без верифікації за допомогою СМС можна повернути гроші, то у випадку з онлайн-іграми та розвагами повернути кошти буде значно складніше, повідомляє Обозреватель.

У самому "Приваті" кажуть: із кожним конкретним випадком треба розбиратися окремо. Всього до редакції звернулося троє читачів, кожен з яких став жертвою обману. Щоразу кошти списувалися нібито за "розваги", не приходило підтвердження про зняття коштів і кожного разу це були клієнти "Привату".

За правилами платіжних систем повернути кошти можна в тому випадку, якщо операція проходила без 3D-secure. Це СМС повідомлення з паролем, яке приходить під час спроби оплатити будь-які послуги або товар в інтернеті. Однак у випадку з верифікацією прив'язки своєї картки, наприклад, у якійсь грі, таке СМС може і не приходити.

У такому разі, щоб вкрасти гроші з рахунку, достатньо лише дізнатися номер картки і три останні цифри на зворотному боці. Коли ви віддаєте свою карту офіціантові, касиру або продавцеві, будь-хто з них може непомітно підглянути або пронести через камеру обидві сторони вашої банківської картки. В такому випадку ви також можете стати жертвою обману.