У ПАРЄ обговорили обстановку в Україні за останні роки

Представники постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи і доповідачі моніторингової місії ПАРЄ обговорили зміни в Україні, що відбулися з 2018 року, в тому числі реформу медійного законодавства, повідомляє Кореспондент.

Про це розповіла в інтерв'ю заступник голови фракції "Слуга народу", заступник члена постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"Ми розповіли про прогрес України в різних напрямках ... Найбільше (представників моніторингової місії ПАРЄ - ред.) цікавила реформа медійного законодавства, яка здійснюється разом з офісом Ради Європи. Це наші партнери в її розробці і ми дійсно шукаємо той баланс, щоб забезпечити і свободу слова, і захист інформаційного простору від ворожої пропаганди" , - розповіла Кравчук.

Народний депутат підкреслила, що члени моніторингової місії ПАРЄ добре розуміють, що загроза такої пропаганди існує з боку Російської Федерації. За слова Кравчук, моніторингову місію також цікавило, як розслідуються в Україні напади на журналістів.

Кравчук також повідомила, що члени моніторингової місії зустрілися з віцеспікером українського парламенту Оленою Кондратюк, з представниками різних громадських організацій.

За словами народного депутата, представники моніторингової місії планують під час свого візиту до України зустрітися з Генеральним прокурором, з директором НАБУ, з керівництвом НАПКА, ДБР, вищого антикорупційного суду.

"Тобто з усіма правоохоронними органами, які задіяні в антикорупційній інфраструктурі. Також буде окрема зустріч з міністром культури та інформаційної політики та міністром розвитку громад і територій" , - додала Кравчук.

Вона зазначила, що крім цього "заплановані більш детальні зустрічі з представниками комітетів Верховної Ради, профіль яких становить інтерес для Ради Європи і моніторингової місії - це антикорупційний комітет, комітети з питань свободи слова, правової політики, з питань захисту прав людини і деокупації".

Кравчук нагадала, що останній раз моніторингова місія ПАРЄ була в Україні у 2018 році.

"Це перший візит моніторингової місії ПАРЄ з 2018 року. У рік виборів (президентських і парламентських 2019 року в Україні - ред.) моніторинги не проходили, а після через Covіd були обмежені пересування представників місії" , - зазначила Кравчук.

Як повідомлялося, моніторингова місія ПАРЄ перебуває з візитом в Україні 5-8 липня.