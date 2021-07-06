У Польщі загинула українська заробітчанка

У Польщі загинула 24-річна тернополянка Натія Кирія. Без матері залишилася маленька дитина, повідомляє Кореспондент.

Повідомляється, що Натія Кирія переїхала до Польщі разом з 3-річним сином до своєї матері Ярослави Вітик, яка давно живе і працює в сусідній країні. Після переїзду українка працювала на місцевій заправці.

"Дівчина разом з матір'ю поверталася з роботи і їй раптово стало погано. У містечку є тільки амбулаторія, тому Натію екстрено відправили вертольотом у Познань. Однак, лікарям не вдалося врятувати життя дівчині і через кілька годин вона померла в реанімації" , - йдеться в повідомленні.

Про результати розтину польські лікарі поки не повідомили. У соціальних мережах знайомі дівчата розповіли, що Натія ніколи не скаржилася на погане здоров'я.

Рідні та знайомі Натіі організували збір коштів для сім'ї жінки, щоб допомогти доставити тіло додому, а також для її сина, який залишився під опікою бабусі.