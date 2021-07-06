АМКУ почав розслідування можливої змови на ринку електроенергії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав розслідування про наявність чи відсутність в діях учасників ринку електроенергії порушень законодавства про захист економічної конкуренції, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в заяві АМКУ. Як зазначено в повідомленні, розслідування ініційоване через істотні коливання обсягів купівлі-продажу на оптовому ринку електричної енергії в останні кілька днів, зокрема на ринку "на добу вперед" (РСВ), причиною яких є зменшення закупівлі ресурсу на РСВ окремими учасниками на тлі зростання обсягів закупівлі на ринку двосторонніх договорів (РДД), що це в свою чергу призвело до різкого - на третину - зниження ціни в перші дні липня, відзначається в повідомленні.

"На думку фахівців АМКУ, до цих наслідків могла призвести синхронна поведінка певних учасників ринку електроенергії" , - відзначили в комітеті, дод ﻿ авши, що схожі дії відбуваються періодично, а значить можуть бути навмисними.

Як відзначили в АМКУ, синхронність і періодичність таких дій призводять до зниження або зростання ціни на РСВ через зменшення або збільшення попиту відповідно, а наслідком цього є зміна структури ринку, в тому числі рівня конкуренції.

Відомо, що НКРЕКУ у відповідь на різке зниження ціни на РСВ з 2 по 4 липня рекомендувала учасникам ринку - як споживачам, так і виробникам електроенергії - не орієнтуватися на РСВ як индикатив ціни в двосторонніх договорах, а використовувати фіксовану ціну, за якою продається і купується ресурс.

Серед компаній, які різко знизили попит на РСВ, НКРЕКУ виділила "Д.Трейдінг" (група ДТЕК), тоді як остання відкинула звинувачення і закликала регулятора терміново усунути маніпуляції і спекуляції, які спотворюють, на думку компанії, реформу ринку електроенергії України.